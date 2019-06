Monte Nanda Devi, no Himalaia 25/02/2014 REUTERS/Stringer

Por Sankalp Phartiyal

PITHORAGARH, Índia (Reuters) - Autoridades da Índia provavelmente precisarão de pelo menos 10 dias para recuperar os corpos de um grupo de alpinistas que se teme terem morrido em uma avalanche no alto do Himalaia, disseram representantes do governo e da polícia nesta quarta-feira.

Os oito alpinistas --quatro do Reino Unido, dois dos Estados Unidos, um da Austrália e um da Índia-- foram dados como desaparecidos na sexta-feira por não terem voltado ao acampamento-base perto de Nanda Devi, a segunda montanha mais alta da Índia.

Na segunda-feira, um helicóptero da Força Aérea indiana viu cinco corpos parcialmente soterrados no alto de uma encosta da montanha.

Não se conhece a situação dos outros três alpinistas, mas autoridades disseram que a possibilidade de sobrevivência é remota e que provavelmente seus corpos estão próximos dos cinco já encontrados.

A missão de recuperação começou na manhã desta quarta-feira, mas foi interrompida por problemas técnicos, disseram autoridades

Os alpinistas tentavam escalar um pico sem nome e nunca escalado de 6.477 metros próximo de Nanda Devi quando sua rota foi atingida por uma "avalanche considerável", disse a Moran Mountain, empresa que organizou a expedição.

Mais de 20 pessoas morreram nas montanhas, sendo 11 no Monte Evereste, o pico mais alto do mundo, que testemunhou várias fatalidades em 2019 devido às condições climáticas ruins, alpinistas inexperientes e superlotação.

O Nanda Devi, que tem 7.816 metros, e sua montanha irmã, Nanda Devi Oriental, estão entre os picos mais desafiadores do mundo, e só um punhado de pessoas os escalou.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram