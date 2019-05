Por Alasdair Pal e Mayank Bhardwaj

NOVA DÉLHI/AYODHYA (Reuters) - O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, prometeu unir o país nesta quinta-feira após uma grande vitória eleitoral com a qual seu partido ruma para ampliar a maioria parlamentar com uma plataforma de políticas pró-mercado e uma postura dura na segurança nacional.

Dados oficiais da Comissão Eleitoral da Índia mostraram o Partido Bharatiya Janata (BJP), legenda hindu-nacionalista de Modi, com 298 das 542 cadeiras em disputa, mais do que as 282 que conquistou em 2014 e mais do que as 272 necessárias para ter maioria na câmara baixa do Parlamento.

O resultado lhe daria a primeira maioria consecutiva de um único partido desde 1984.

"Hoje construiremos uma Índia forte e inclusiva", disse Modi no Twitter nesta quinta-feira. "A Índia vence novamente!"

O triunfo de Modi animou os mercados financeiros, já que os investidores esperam que seu governo continue a realizar reformas econômicas. Ele será pressionado a gerar empregos para as dezenas de milhões de jovens que chegarão ao mercado de trabalho nos próximos anos e a fortalecer as rendas declinantes no campo.

"Os desafios imediatos são tratar do emprego, a questão da renda agrícola e ressuscitar o setor bancário", disse Madan Sabnavis, economista-chefe da Care Ratings de Mumbai.

Mas cumprir a promessa de unir o país será difícil porque a campanha do BJP foi polarizadora com frequência, levando a comunidade muçulmana minoritária a expressar o temor de estar sendo tratada como cidadãos de segunda classe.

A promessa do premiê de endurecer contra o movimento separatista na Caxemira de maioria muçulmana também aumentou a tensão com o arquirrival Paquistão, que tem armas nucleares.

Agora membros de seu partido querem que ele adote uma postura mais dura na segurança nacional, além de construiu um templo polêmico no local de uma mesquita que foi demolida por uma multidão de hindus em Ayodhya em 1992.

Em meio às comemorações do BJP, líderes do partido Congresso se mostravam desanimados.

"Por que, apesar de uma economia fraca, as pessoas preferiram o BJP é algo que temos que entender", disse Salman Soz, um porta-voz partidário.

O desempenho ruim do Congresso, que só obteve 52 cadeiras, porá em questão a liderança de Rahul Gandhi, descendente da dinastia Nehru-Gandhi cujos pai, avó e bisavô serviram como premiês.

Os resultados finais estão previstos para a noite desta quinta-feira.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram