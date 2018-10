O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 28 de Outubro de 2018 13:57 28. Outubro 2018 - 13:57

Por Idrees Ali

MANAMA (Reuters) - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, disse no sábado que a morte do jornalista saudita JamalKhashoggi enfraquece a estabilidade do Oriente Médio e que Washington tomaria medidas adicionais contra os responsáveis.

O assassinato do colunista de Khashoggi, colunista do Washington Post, escalou para uma crise entre os dois maiores exportadores mundiais de petróleo. Aliados da Arábia Saudita reagiram com indignação contra o país que é um dos pilares do bloco regional apoiado pelos Estados Unidos contra a crescente influência iraniana no Oriente Médio.

Mas Mattis também disse que o respeito dos Estados Unidos pelo povo saudita não diminuiu, enquanto o ministro saudita das Relações Exteriores, Adel al-Jubeir disse que aqueles por trás do assassinato seriam processados no reino e que a investigação levaria algum tempo.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que saber tudo sobre o caso, ao mesmo tempo em que alertava sobre o papel de Riad como aliado contra Teerã e militantes islâmicos, bem como um grande comprador de armas dos EUA.

Com nosso interesse coletivo na paz e respeito inabalável por direitos humanos em mente, o assassinato de Jamal Khashoggiem um prédio diplomático deve preocupar bastante a todos", disse Mattis em uma entrevista coletiva no Barein.

"A falência de qualquer nação em aderir a normas e internacionais e o respeito à lei enfraquece a estabilidade regional no tempo em que ela é mais necessária", disse Mattis.

Ele não mencionou o governante de fato, o príncipe Mohammed bin Salman por nome em nenhum momento.

O promotor público da Arábia Saudita disse que o assassinato de Khashoggi foi premeditado, contradizendo um comunicado oficial anterior de que teria acontecido acidentalmente durante uma briga no consulado saudita em Istambul.

Autoridades sauditas também disseram que ele foi morto acidentalmente em uma operação de segurança que visava trazê-lo de volta para o reino.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português