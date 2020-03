ROMA (Reuters) - O número de mortos por um surto de coronavírus na Itália diminuiu neste sábado, mas o total de casos no país saltou em mais 1.200, informou a Agência de Proteção Civil.

As mortes pelo vírus aumentaram em 36, para 233, disse o chefe da agência, Angelo Borrelli, em entrevista coletiva.

Os casos fatais reportados tinham subido em 49 na sexta-feira, o maior aumento desde o início da doença na Itália.

O número total de casos no país chegou a 5.883, em comparação com 4.636 anunciados na sexta-feira, mostrando que o contágio não mostra sinais de desaceleração.

Borrelli acrescentou que, dos infectados originalmente, 589 haviam se recuperado completamente, enquanto 567 estavam sendo tratados em terapia intensiva.

O contágio veio à tona há mais de duas semanas e concentra-se em um punhado de locais no norte da Itália, mas agora foram confirmados casos em cada uma das 20 regiões do país, com mortes registradas em oito delas.

(Por Giulia Segreti)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram