OTAWA (Reuters) - O número de pessoas mortas por coronavírus no Canadá saltou pouco mais de 20%, para 258 em um dia, disseram autoridades neste domingo, enquanto o governo ofereceu empregos em tempo integral a reservistas nas Forças Armadas.

Nesta manhã, o número total de diagnosticados com coronavírus havia subido quase 12%, para 14.426, informou a agência de saúde pública. Os números respectivos no sábado eram 214 mortes e 12.924 casos positivos.

O surto parece levar a economia à recessão e o governo do primeiro-ministro Justin Trudeau já anunciou medidas de estímulo no total de 74 bilhões de dólares em gastos diretos, ou 5% do produto interno bruto.

Trudeau disse que seu governo estava entrando em contato com reservistas de todo o país para lhes oferecer empregos em período integral nos próximos meses.

"Reforçar as fileiras dos militares ajudará a compensar algumas das consequências econômicas da Covid-19 e garantirá que nossas comunidades sejam bem apoiadas", afirmou ele em uma entrevista diária.

O Canadá tem cerca de 31.000 reservistas, a maioria dos quais serve uma noite por semana e um fim de semana por mês. Há pouco mais de 67.000 membros em tempo integral das Forças Armadas.

(Por David Ljunggren)

