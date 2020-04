LONDRES (Reuters) - O número de mortes pelo coronavírus no Reino Unido aumentou em 684 e chegou a 3.605 na tarde desta sexta-feira (horário local), um aumento de 23% em relação ao dia anterior.

Até a manhã desta sexta um total de 173.784 pessoas haviam sido examinadas, das quais 38.168 tiveram um diagnóstico positivo.

Stephen Powis, diretor médico do Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra, disse em um briefing em Downing Street na quinta-feira que um índice de mortalidade alto continuará a ser visto "ainda durante algumas semanas".

Powis ainda disse que alguns estudos acadêmicos iniciais apontam que a taxa de transmissão na comunidade podem ter caído.

Cientistas do governo britânico disseram que o Reino Unido se sairá bem se mantiver o total de óbitos pelo coronavírus abaixo de 20 mil.

A pior projeção do governo antevê um total de 50 mil mortos pelo coronavírus se o isolamento não for cumprido, mas o país não está a caminho deste número no momento, disse à Reuters uma fonte a par dos debates de emergência do governo.

De acordo com a fonte, que falou pedindo anonimato devido à sensibilidade do tema, prevê-se que o dia com mais fatalidades será 12 de abril, que neste ano é o Domingo de Páscoa.

O ministro da Saúde, Matt Hancock, disse nesta sexta-feira que não diverge dos relatórios segundo os quais 12 de abril será o pico.

(Por Kate Holton e Guy Faulconbridge)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram