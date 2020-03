LONDRES (Reuters) - O número de mortes por coronavírus no Reino Unido aumentou 27% no espaço de um dia, para 1.789, informou o governo nesta terça-feira. O número de casos confirmados aumentou 14%, para 25.150, segundo dados do Departamento de Saúde e Assistência Social da manhã desta terça-feira. "O aumento no número de mortes é profundamente chocante, perturbador (e) comovente", disse o ministro do gabinete britânico Michael Gove, em entrevista coletiva após os novos números. "Não há um momento fixo, não há uma data fixa, como a Páscoa, sobre quando o pico chegará. Depende das ações de todos nós. Podemos atrasar esse pico, podemos achatar a curva através de nossas próprias ações particulares", acrescentou. Os primeiros ventiladores médicos que o Reino Unido encomendou recentemente às empresas estarão prontos neste fim de semana e disponíveis para o Serviço Nacional de Saúde na próxima semana, conforme o país busca aumentar a capacidade durante o surto de coronavírus. O Reino Unido encomendou 10.000 respiradores de um consórcio, incluindo Ford, Airbus e McLaren com outras empresas, como a fabricante de aspiradores Dyson, que também produzem seus próprios equivalentes.

(Reportagem de Andy Bruce e William James)

