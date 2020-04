Por Lisa Shumaker

(Reuters) - As mortes por coronavírus nos Estados Unidos superaram o total de 32 mil nesta quinta-feira, de acordo com uma contagem da Reuters, enquanto o presidente Donald Trump prepara-se para anunciar diretrizes para a reabertura da economia.

Os EUA são o país mais afetado do mundo, com as fatalidades dobrando em apenas uma semana e estabelecendo um aumento recorde em um único dia por dois dias seguidos.

O número de mortes nos EUA aumentou em 1.200 nesta quinta-feira, com muitos Estados ainda a serem reportados. Na quarta-feira, foi o registrado o recorde de 2.507 mortes.

Sete Estados do nordeste dos EUA estenderam, na quinta-feira, uma paralisação para conter o surto do coronavírus até 15 de maio, enquanto Trump se preparava para detalhar seu plano de encerrar o bloqueio nos Estados menos afetados até o dia 1º de maio.

A paralisação nos EUA tem esmagado a economia do país a níveis nunca vistos desde a Grande Depressão, há quase um século, com mais de 20 milhões de norte-americanos solicitando auxílio-desemprego com lojas e restaurantes fechados.

Os casos nos EUA estavam perto de 650 mil na quinta-feira e aumentaram em 30 mil na quarta-feira, o maior aumento em cinco dias, de acordo com contagem da Reuters.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram