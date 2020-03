Iranianos enterram homem morto por causa da Covid-19 em cemitério de Teerã 24/03/2020 WANA (West Asia News Agency)/Ali Khara via REUTERS

DUBAI (Reuters) - O Irã registrou 122 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total do país a 1.934, disse o porta-voz do Ministério da Saúde do país nesta terça-feira.

O total de casos confirmados de Covid-19 cresceu de 1.762 para 24.811, acrescentou o porta-voz na televisão estatal.

(Da Redação de Dubai)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram