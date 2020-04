Voluntário com trajes de proteção desinfeta ponto de ônibus em Teerã 03/04/2020 WANA (West Asia News Agency)/Ali Khara via REUTERS

DUBAI (Reuters) - O Irã registrou 134 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total do país a 3.294, disse o porta-voz do Ministério da Saúde do país nesta sexta-feira.

Os casos confirmados somam 53.183, afirmou ele na TV estatal, acrescentando que 4.035 estavam "sob observação", um termo que pode significar que estão em condições críticas.

Do total de pessoas diagnosticadas com Covid-19, 17.935 se recuperaram, acrescentou.

O Irã é o país mais afetado pelo vírus no Oriente Médio.

(Da Redação de Dubai)

