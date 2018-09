O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 4 de Setembro de 2018 23:59 04. Setembro 2018 - 23:59

WASHINGTON (Reuters) - O procurador especial dos Estados Unidos, Robert Mueller, vai aceitar respostas por escrito do presidente Donald Trump sobre se sua campanha conspirou com a Rússia para interferir na eleição presidencial de 2016, informou o New York Times nesta terça-feira.

Citando uma carta do escritório de Mueller para os advogados de Trump, o Times disse que Mueller não pediu respostas por escrito para perguntas sobre se Trump obstruiu a investigação.

(Reportagem de Eric Beech)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português