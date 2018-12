Mulheres sauditas pisam em véus de rosto em protesto nas redes sociais

Por Heba Kanso

BEIRUTE (Thomson Reuters Foundation) - Mulheres na Arábia Saudita estão pisando nos véus de rosto que muitas são obrigadas a usar no país conservador e publicando as imagens em redes sociais com a hashtag “o nicabe sob meu pé”.

A campanha marca o mais recente protesto contra os rígidos códigos de vestuário para as mulheres na Arábia Saudita, onde são obrigadas a usar abaias --longas túnicas folgadas-- em público e, na maior parte do país, a também cobrirem o rosto e os cabelos.

No Twitter, mulheres sauditas usaram a hashtag da campanha para contar sobre episódios em que foram forçadas a usar o véu. Algumas publicaram fotos pisando na peça de roupa em protesto.

“Quando decidi despir meu nicabe, a reação da minha mão foi me dizer que nunca me perdoaria”, disse uma das mulheres.

“Eu insisti na minha decisão e resisti por meses de chantagem emocional e abuso verbal da parte dela. Não foi uma escolha para mim e não é para muitas garotas em meu país.”

A campanha foi alvo de críticas, sendo classificada por alguns como desrespeitosa com as mulheres que escolhem usar o nicabe.

“Se não quer usar, essa é uma escolha sua, mas você deveria também respeitar aquelas que usam. Sua hashtag em árabe (O nicabe está sob meu pé) é muito desrespeitosa com aquelas que usam por vontade própria como uma devoção religiosa”, tuitou uma mulher.

Não é a primeira vez que mulheres sauditas protestam nas redes sociais contra vestimentas religiosas. No mês passado, algumas mulheres usaram suas abaias do avesso como forma de protesto.

(Reportagem de Heba Kanso)

