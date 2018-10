O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

12 de Outubro de 2018

PARIS (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, disse nesta sexta-feira que não estava claro se um ataque frustrado contra um grupo de oposição iraniano baseado em Paris teria sido ordenado por autoridades do alto escalão em Teerã.

"Como você sabe, o Irã às vezes é dividido em diferentes facções e tensões, e por isso não posso dizer hoje se a ordem veio do topo ou desse serviço (de segurança) ou daquela divisão", disse ele à televisão France 24, durante uma entrevista.

O Ministério das Relações Exteriores da França afirmou em 2 de outubro que não havia dúvida de que o Ministério da Inteligência iraniano estava por trás do complô de junho e congelou bens pertencentes a serviços de inteligência de Teerã e a dois cidadãos iranianos.

O ataque teve como alvo uma reunião do Conselho Nacional de Resistência do Irã (NCRI, na sigla em inglês). O advogado Rudy Giuliani, que presta serviço para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e vários ex-ministros europeus e árabes participaram do encontro.

A Bélgica acusou um diplomata iraniano e três outras pessoas no dia 10 de outubro pelo planejamento de bombardear a reunião. Dois dos suspeitos foram interceptados pela polícia belga.

Um alto funcionário francês disse à Reuters que o plano provavelmente foi criado por radicais que querem minar o presidente Hassan Rouhani, que tem tentado melhorar as relações do Irã com o mundo exterior.

Macron disse que ainda aguarda explicações, mas que Rouhani não lhe deu nenhuma durante dois contatos que teve com o presidente iraniano.

(Por John Irish)

