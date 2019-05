Por Alistair Smout e Gabriela Baczynska

LONDRES/BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia não renegociará o acordo do Brexit definido com a primeira-ministra britânica, Theresa May, disse o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, nesta terça-feira, enquanto crescem os temores de que o sucessor de May possa iniciar um confronto com o bloco.

O Brexit está completamente indefinido depois que May anunciou sua renúncia, provocando uma disputa de liderança no Partido Conservador que poderá levar ao poder um novo primeiro-ministro que busque uma ruptura mais decisiva com a UE.

Um dos candidatos, o secretário de Relações Exteriores, Jeremy Hunt, disse que buscar um Brexit sem acordo seria um "suicídio político", uma reprimenda ao favorito, Boris Johnson, que disse na semana passada que o Reino Unido deveria deixar a UE com ou sem acordo até o final de Outubro.

Hunt, que votou para permanecer na UE no referendo de 2016 mas agora aceita o Brexit, disse que tentaria buscar um novo acordo que tiraria o Reino Unido da união alfandegária com a Europa "respeitando preocupações legítimas" sobre a fronteira com a Irlanda.

A UE, no entanto, disse que não haverá renegociação.

"Terei uma reunião breve com Theresa May, mas sou claro: não haverá renegociação", disse Juncker antes de uma reunião de líderes da UE em Bruxelas.

O primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, disse acreditar que o risco de o Reino Unido sair do bloco sem um acordo de divórcio está crescendo.

"Bem, há um risco crescente de um não-acordo. Há uma possibilidade de que o novo primeiro-ministro possa vir a repudiar o acordo de retirada", disse ele a jornalistas.

Qualquer que seja o sucessor de May, ele terá de aceitar que o acordo de divórcio do Brexit acertado por ela não será ratificado pelo atual Parlamento britânico e uma solução para a questão da fronteira com a Irlanda, que incomoda muitos parlamentares, deve ser encontrada.

Muitos apoiadores do Brexit rejeitaram o acordo de May por causa do mecanismo "backstop" que requer que o Reino Unido adote algumas das regras da UE indefinidamente, a não ser que um futuro acordo seja atingido para manter aberta a fronteira terrestre entre Irlanda do Norte e Irlanda.

Sob as leis em vigência atualmente, o Reino Unido deixará a União Europeia automaticamente no dia 31 de outubro mesmo sem acordo, a não ser que o Parlamento aprove algum antes disso, a UE ofereça uma extensão do prazo, ou o governo revogue sua decisão de deixar o bloco.

