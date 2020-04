ROMA (Reuters) - As mortes em decorrência da epidemia do Covid-19 na Itália aumentaram em 454 nesta segunda-feira, levemente acima da contagem de domingo, enquanto o número de novos casos recuou para 2.256, o nível mais baixo em mais de um mês, afirmou a Agência de Proteção Civil.

Desde que o surto veio à tona, em 21 de fevereiro, o número total de mortos cresceu para 24.114, o segundo maior do mundo após os Estados Unidos. O total de casos confirmados foi de 181.228.

Nesta segunda-feira, havia 2.573 pessoas em terapia intensiva, contra 2.635 no domingo. Em relação àqueles inicialmente infectados, 48.877 foram declarados recuperados, contra 47.055 de um dia anterior.

Os novos casos no domingo totalizaram 3.047, enquanto no sábado o dado ficou em 3.491. A contagem desta segunda-feira foi a mais baixa desde 10 de março, quando o contágio propagou-se ao redor do norte da Itália.

Por outro lado, a última contagem em relação ao número de novas mortes subiu em comparação ao domingo, quando o número chegou a 433, mas recuou em relação aos 482 de sábado.

(Por Crispian Balmer)

