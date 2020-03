ROMA (Reuters) - O número de mortos por um surto de coronavírus na região norte da Lombardia, epicentro do contágio da Itália, aumentou em 458 em um dia para 6.818, disse na segunda-feira uma fonte familiarizada com os dados.

O número é maior do que o anunciado na véspera, de 416.

O número de casos na região, que inclui a capital financeira do país, Milão, aumentou cerca de 1.154 para cerca de 42.161, disse a fonte.

O aumento de casos foi muito menor do que os 1.592 novos casos registrados no domingo e os 2.117 novos casos no sábado.

Os registros em todo o país serão divulgados por volta das 13h (horário de Brasília). No domingo, o total de mortos no país estava em 10.779, o mais alto do mundo.

(Reportagem de Gavin Jones)

