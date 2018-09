O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

DAR ES SALAAM (Reuters) - Ao menos 136 corpos foram recuperados depois que uma balsa naufragou no lago Victoria, na Tanzânia, informou uma autoridade policial do país nesta sexta-feira, e centenas de outras pessoas ainda podem estar desaparecidas à medida que equipes de resgate buscavam sobreviventes na manhã após o desastre.

A balsa MV Nyerere barco virou na tarde de quinta-feira a apenas alguns metros do cais de Ukerewe, a maior ilha do lago que faz parte da Tanzânia.

Estimativas iniciais sugeriram que a balsa estava trasnsportando mais de 300 pessoas.

Ao menos 37 pessoas foram resgatadas das águas, disse à Reuters o comandante de polícia para o porto de Mwanza, Jonathan Shana, por telefone nesta sexta-feira.

Shana disse que mais socorristas se juntaram à operação de resgate nesta sexta-feira, sem fornecer números.

O número exato de pessoas que estavam a bordo da balsa no momento do naufrágio é difícil de estabelecer, uma vez que membros da tripulação e equipamentos do barco foram perdidos no incidente, disseram autoridades na quinta-feira.

(Reportagem de Nuzulack Dausen)

