LONDRES (Reuters) - O número de mortos do novo coronavírus no Reino Unido pode ser 15% maior do que as cifras oficiais mostraram até agora, de acordo com dados mais abrangentes que incluem mortes na comunidade, como as casas de repouso.

Mesmo antes das novas cifras, o número oficial de mortos britânicos era o quinto maior do mundo e um assessor científico destacado do governo disse que o país corre o risco de se tornar o mais atingido da Europa.

O Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês) disse nesta terça-feira que até 3 de abril 5.979 pessoas da Inglaterra haviam morrido de Covid-19, a doença respiratória causada pelo vírus, como mencionado em seus atestados de óbito.

"Isto é 15% mais alto do que os números do NHS (Serviço Nacional de Saúde), já que inclui todas as menções de Covid-19 no atestado de óbito, incluindo suspeitas de Covid-19, além de mortes na comunidade", disse o estatístico Nick Stripe, do ONS.

Os números, que refletem tanto mortes causadas principalmente pela Covid-19 quanto aquelas em que esta é mencionada como um fator, mostram como os dados oficiais britânicos têm sido limitados até agora. Cifras diárias publicadas pelo Ministério da Saúde só registram 19 mortes de Covid-19 em hospitais.

Dados anteriores do NHS que só cobriam mortes em hospitais ingleses mostraram que 5.186 pessoas faleceram durante o período transcorrido até 3 de abril.

Incluindo o País de Gales, cerca de 6.235 pessoas haviam morrido até 3 de abril, disse a ONS. Dados separados da semana passada da Escócia apontaram 354 mortes ligadas à Covid-19 até 5 de abril. Na Irlanda do Norte, a cifra estava em 79 em 3 de abril.

