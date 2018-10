O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

CABUL (Reuters) - O número de mortos na explosão de uma bomba em um comício eleitoral no nordeste do Afeganistão subiu para pelo menos 22 pessoas, disseram autoridades neste sábado.

A explosão aconteceu na província de Takhar, onde multidões reuniram-se para ouvir o discurso de uma mulher candidatando-se a um assento no parlamento, nas eleições de 20 de outubro.

Jawad Hejri, porta-voz do governador de Takhar, disse que pelo menos 22 pessoas morreram e 36 foram feridas no ataque, no distrito de Rustaq.

Explosivos foram colocados em uma motocicleta perto do comício e tinham como alvo a candidata que iria discursar, Nazifa Yousufi Bek.

As vítimas incluem oficiais de segurança e civis, disse um oficial da polícia, acrescentando que a candidata não estava no comício naquele momento.

Nenhum grupo militante reivindicou responsabilidade pelo ataque até agora. Este é o terceiro ataque contra a campanha eleitoral neste mês.

(Por Sardar Razmal e Abdul Qadir Sediqi)

