15 de Outubro de 2018

Por Camillus Eboh

ABUJA (Reuters) - Sessenta pessoas morreram após incêndio em um oleoduto no sudeste da Nigéria, afirmou um porta-voz da Agência Nacional de Gerenciamento de Emergências (Nema) nesta segunda-feira, três dias depois de as autoridades informarem que o número inicial de mortos estaria em 16.

A companhia estatal de petróleo disse que o bombeamento no sistema 2E da rede de oleodutos estava suspenso.

"Iremos retomar o bombeamento de produtos muito em breve", afirmou o porta-voz da Empresa Nacional Nigeriana de Petróleo (NNPC) Ndu Ughamadu à Reuters nesta segunda-feira. "Nós acabamos com o fogo, agora estamos bombeando água no oleoduto para detectar outros possíveis vazamentos".

O Oleoduto Sistema 2E é uma importante rede que fornece gasolina importada e produção de petróleo para refinarias de Port Harcourt para grande parte do sudeste e norte do país. As duas refinarias em Port Harcourt estão operando bem abaixo da capacidade de 210 mil barris por dia.

Em um comunicado enviado por email, a NNPC disse que evitava bombear combustível para o depósito de Enugu, no sudeste do país, que "ainda estaria sendo sub-utilizado apesar de sua recente reativação pela NNPC".

