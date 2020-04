Por John Morris

PORTAPIQUE, Nova Escócia/OTTAWA (Reuters) - A contagem de mortos do maior massacre a tiros da história do Canadá chegou a 19, incluindo um policial e o atirador, disse nesta segunda-feira a polícia canadense, acrescentando que é esperado que mais fatalidades do massacre ocorrido na Nova Escócia no final de semana sejam registradas.

O atirador, que em determinado momento se fantasiou de policial, além de tentar transformar seu carro em uma espécie de viatura, acabou com a paz de comunidades rurais na província com um ataque que durou 12 horas e teve início no último sábado, disseram autoridades.

"Estamos relativamente confiantes de que identificamos todas as cenas do crime", afirmou a repórteres nesta segunda-feira o superintendente-chefe da Polícia Montada Real do Canadá (RCMP) na Nova Escócia, Chris Leather, embora tenha acrescentado que incêndios iniciados em alguns desses locais, a maior parte residências, tenham tornado a busca por outras vítimas difícil.

"Nós acreditamos que ainda possa haver vítimas em meio aos restos das casas incendiadas", disse Leather.

A RCMP identificou o atirador como sendo Gabriel Wortman, de 51 anos, que trabalhava como protético dentário. A polícia disse que os motivos da ação ainda não foram determinados.

A polícia acrescentou que eliminou a ameaça representada por Wortman, que foi morto, mas não quis confirmar uma reportagem da rede CTV segundo a qual a RCMP o baleou.

A comissária Brenda Lucki, da RCMP, disse à Canadian Broadcasting Corporation que a que a esta altura não há indícios de que a chacina teve motivação terrorista. A polícia também disse não haver relação aparente entre Wortman e pelo menos algumas das vítimas.

Leather disse que a capacidade do atirador de se mover pela província foi "muito beneficiada" pelo fato de ele possuir um veículo idêntico, em todos os sentidos, aos utilizados pela polícia, e por estar utilizando um uniforme policial que era ou de fabricação muito boa, ou de fato um uniforme.

Mais cedo, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, afirmou a repórteres: "um atirador ceifou as vidas de pelo menos 18 pessoas, ente elas uma mulher com o uniforme de seu trabalho, que era proteger vidas mesmo que colocando a sua própria em risco".

Ele se referia a Heidi Stevenson, membro da RCMP há 23 anos e mãe de dois filhos.

(Reportagem de John Morris e Steve Scherer, com reportagem adicional de Kelsey Johnson, Anna Mehler Paperny e Moira Warburton)

