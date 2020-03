Homem com máscara de proteção em rua de Teerã 26/03/2020 WANA (West Asia News Agency)/Ali Khara via REUTERS

DUBAI (Reuters) - O número de mortos pela pandemia de coronavírus no Irã subiu para 2.378 nesta sexta-feira, com 144 pessoas morrendo nas últimas 24 horas, disse o porta-voz do Ministério da Saúde Kianoush Jahanpour.

O número total de casos confirmados da doença cresceu em 2.926, para 32.332, disse ele à TV estatal, acrescentando que 2.893 pacientes estão em condições críticas.

(Reportagem de Redação Dubai)

