ROMA (Reuters) - O número de mortos por um surto de coronavírus na região norte da Itália da Lombardia, que deu início a um contágio em todo o país, aumentou no último dia para 333, ante o total anterior de 267, disse uma autoridade local nesta segunda-feira.

Os números nacionais mais recentes de mortes serão divulgados no final do dia. No domingo, a contagem em todo o país estava 366.

(Reportagem de Crispian Balmer)

