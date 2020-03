Por David Ljunggren

OTTAWA (Reuters) - O número de mortos no Canadá devido ao surto de coronavírus aumentou em quase 50% para 19 em menos de um dia, e o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, previu neste domingo que a crise vai durar meses.

O governo do Canadá havia informado na noite de sábado que 13 pessoas tinham morrido no país devido à doença respiratória causada pelo novo coronavírus, mas às 9h deste domingo (horário local) esse número havia aumentado para 19.

O número de casos confirmados aumentou para 1.302, de 1.099, com mais 69 pessoas listadas como provavelmente sofrendo do vírus altamente contagioso.

O Canadá já fechou suas fronteiras para todas as viagens, exceto as essenciais, e anunciou um pacote de ajuda de 27 bilhões de dólares canadenses para as pessoas e empresas mais afetadas pela crise.

"Estes são apenas os primeiros passos -- estamos analisando agora quais são os próximos passos para garantir que nossa economia possa se recuperar novamente assim que passarmos por isso, sejam semanas ou meses. É provável que leve meses", disse o premiê Trudeau a repórteres.

O governo do Canadá está pedindo que as pessoas pratiquem o autoisolamento, mas ainda não decretou emergência para limitar o movimento dos cidadãos, apesar de evidências nas redes sociais de que algumas pessoas estão ignorando as ordens para evitar aglomerações.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram