LONDRES (Reuters) - O número de mortes em decorrência do coronavírus no Reino Unido aumentou em 881, para 7.978 pessoas, com base em dados levantados até a tarde de quarta-feira, informou o ministro das Relações Exteriores, Dominic Raab, nesta quinta-feira.

Até o início da manhã desta quinta, um total de 243.421 pessoas haviam sido testadas para o vírus, das quais 65.077 deram positivo, disse Raab, falando em coletiva de imprensa diária do governo.

(Por William James e Andy Bruce)

