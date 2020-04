Por Lisa Shumaker

(Reuters) - O número de mortos nos Estados Unidos pelo novo coronavírus aumentou para mais de 40.000 neste domingo, o mais alto do mundo e quase o dobro do número de mortes no segundo mais atingido, a Itália, segundo uma contagem da Reuters.

Os Estados Unidos levaram 38 dias após registrar sua primeira fatalidade, em 29 de fevereiro, para atingir 10.000 mortes em 6 de abril, mas apenas mais cinco dias para atingir 20.000, de acordo com um relatório da Reuters.

O número de mortos nos Estados Unidos aumentou de 30.000 para 40.000 em quatro dias após a inclusão de mortes não provadas, mas prováveis, de COVID-19 relatadas pela cidade de Nova York.

Os Estados Unidos têm de longe o maior número mundial de casos confirmados de coronavírus, com mais de 744.000 infecções. Os novos casos no sábado aumentaram em quase 29.000, o menor aumento em três dias.

Mais de 22 milhões de americanos solicitaram subsídios de desemprego no mês passado, com o fechamento de empresas e escolas e severas restrições de viagens que afetaram a economia.

