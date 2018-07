O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

24 de Julho de 2018

Por Vassilis Triandafyllou e George Georgiopoulos

MATI, Grécia (Reuters) - Incêndios florestais em uma cidade turística na Grécia deixaram ao menos 74 mortos, disseram autoridades nesta terça-feira, incluindo famílias encontradas abraçadas após tentarem em vão fugir das chamas.

Os incêndios são os piores a atingir a Grécia desde que chamas consumiram a península do Peloponeso, em agosto de 2007, deixando dezenas de mortos.

Autoridades disseram que o fogo que começou na cidade de Mati no fim da tarde de segunda-feira foi contido nesta terça-feira, mas que ainda há risco de que as chamas voltem alimentadas pelo calor sufocante do verão grego.

Equipes de emergência encontraram um grupo de 26 vítimas, algumas crianças, deitadas juntas perto do topo de um rochedo de frente para a praia.

"Eles tentaram encontrar uma rota de fuga mas, infelizmente, essas pessoas e seus filhos não conseguiram a tempo. Instintivamente, vendo o fim se aproximar, eles se abraçaram", disse Nikos Economopoulos, chefe da Cruz Vermelha na Grécia, à Skai TV.

Navios da guarda costeira e outros barcos resgataram quase 700 pessoas que conseguiram chegar ao litoral e retiraram outros 19 sobreviventes e seis mortos do mar, informou a guarda costeira.

Um fotógrafo da Reuters viu ao menos quatro pessoas mortas em uma rua estreita lotada de carros em uma rota para a praia.

"Moradores e visitantes na área não escaparam a tempo, mesmo estando a apenas alguns metros do mar ou em suas casas", disse a porta-voz da brigada de incêndio, Stavroula Maliri.

No total, ao menos 74 pessoas morreram, disse uma porta-voz da brigada de incêndios, e o número de mortes ainda deve aumentar. A Polônia disse que dois cidadãos poloneses, uma mãe e seu filho, estavam entre as vítimas.

