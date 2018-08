O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 12 de Agosto de 2018 15:20 12. Agosto 2018 - 15:20

(Reuters) - A Nasa lançou uma sonda espacial no início de domingo que chegará mais perto do Sol do que qualquer outra qualquer espaçonave, anunciou a agência.

A nave suportará o calor extremo enquanto percorre a coroa solar para estudar a atmosfera exterior do Sol que dá origem aos ventos solares.

A Parker Solar Probe, uma espaçonave do tamanho de um carro pequeno, foi lançada de Cabo Canaveral, na Flórida, por volta das 3h30 de domingo, em uma missão de sete anos. Está programada para voar para a coroa do Sol a 6,1 milhões de km da superfície solar, sete vezes mais perto que qualquer outra espaçonave.

A coroa dá origem ao vento solar, um fluxo contínuo de partículas carregadas que permeia o sistema solar e pode causar estragos na tecnologia de comunicações na Terra. A Nasa espera que as descobertas permitam aos cientistas prever mudanças no ambiente espacial da Terra.

O projeto, com valor de 1,5 bilhão de dólares, é a primeira grande missão do programa Living With a Star da Nasa.

A sonda, em homenagem ao astrofísico solar norte-americano Eugene Newman Parker, terá que superar condições difíceis de calor e radiação. A aeronave é equipada com um escudo de calor projetado para manter seus instrumentos a uma tolerável temperatura de 29 graus Celsius, mesmo quando a nave espacial enfrentar temperaturas chegando a quase 1.370 graus Celsius na rota mais próxima do Sol.

(Por Rich McKay)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português