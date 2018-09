O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 25 de Setembro de 2018 12:22 25. Setembro 2018 - 12:22

PARIS (Reuters) - A França não está pronta no momento para deixar o navio de resgate de imigrantes Aquarius atracar no porto de Marselha e desembarcar dezenas de imigrantes salvos no Mediterrâneo, informou o ministro francês das Finanças nesta terça-feira.

"No momento é 'não'", disse Bruno Le Maire quando indagado pela BFM TV se o governo francês está disposto a responder afirmativamente a um pedido de permissão feito por instituições de caridade para aportar com 58 pessoas a bordo no porto do sul do país.

Le Maire disse que, segundo as leis europeias, os navios devem atracar no porto mais próximo, e Marselha não o era.

"Nas questões de migração, o assunto deve ser tratado de forma firme e clara, e as regras europeias respeitadas", disse o ministro.

O Aquarius 2 é a única embarcação de resgate operada por instituições de caridade ainda ativa na área do centro do Mediterrâneo, salvando imigrantes que em muitos casos tentam ir da Líbia para a Europa.

As instituições de caridade, cujos barcos já haviam sido barrados em portos da Itália recentemente, sofreram um grande contratempo na segunda-feira quando autoridades do Panamá revogaram o registro do Aquarius.

(Por Brian Love)

