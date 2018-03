O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 19 de Março de 2018 13:29 19. Março 2018 - 13:29

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia e o Reino Unido concordaram que seu tratado de separação incluirá um "barreira" de emergência para impedir uma fronteira física na Irlanda, disse o negociador-chefe do bloco para o Brexit, Michel Barnier, nesta segunda-feira, acrescentando que isso significa que Londres terá agora um acordo de transição.

"Nós temos um acordo de transição", disse Barnier a repórteres após um final de semana de negociações com o Reino Unido. "Nós concordamos que a solução de barreira precisa fazer parte do texto legal do acordo de retirada."

(Reportagem de Gabriela Baczynska)

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form formulário para solicitar a newsletter Assine a newsletter da swissinfo.ch e receba diretamente os nossos melhores artigos.