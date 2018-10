O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 14 de Outubro de 2018 16:58 14. Outubro 2018 - 16:58

LONDRES (Reuters) - Os negociadores do Brexit chegaram a um acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia, informou no domingo o site de notícias Politico, citando três diplomatas da UE.

Três importantes diplomatas da UE disseram à publicação sob condição de anonimato que um acordo sobre o divórcio do Reino Unido foi alcançado, mas outros com conhecimento das negociações disseram que não era o caso.

Negociadores da UE se negaram a comentar quando perguntados pela Reuters sobre se um acordo foi alcançado.

(Por Gabriela Baczynska, Alastair Macdonald e Elizabeth Piper)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português