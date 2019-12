Vista do prédio do Congresso dos EUA em Washington 13/10/2019 REUTERS/Carlos Jasso

Por Richard Cowan

WASHINGTON (Reuters) - Negociadores do Congresso dos Estados Unidos chegaram a um acordo provisório com a Casa Branca nesta quinta-feira sobre uma série de projetos de lei para financiar agências federais até 30 de setembro de 2020, o que evitaria paralisações parciais do governo na semana que vem.

Uma pessoa familiarizada com as negociações disse que a votação do plenário da Câmara sobre uma série de projetos que custará aproximadamente 1,3 trilhão de dólares poderia acontecer na próxima terça-feira, enquanto o Congresso corre para encerrar este trabalho antes do prazo de 20 de dezembro quando a verba existente acaba.

Embora algumas questões técnicas ainda precisem ser resolvidas, a fonte disse que as grandes discordâncias entre os democratas e republicanos foram solucionadas.

Isso incluiria, segundo a fonte, como trabalhar a demanda do presidente republicano Donald Trump por bilhões de dólares para financiar a construção de um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México.

A fonte não deu detalhes sobre se o financiamento estaria incluso no pacote.

Se a Câmara, controlada pelos democratas, aprovar a legislação na semana que vem, o Senado, liderado pelos republicanos, também teria de aprová-la antes que ela possa ser enviada a Trump para sanção.

As agências federais estão operando com financiamento temporário desde o dia 1º de outubro, começo do atual ano fiscal, porque o Congresso e a Casa Branca não conseguiram acertar a distribuição de verbas do ano inteiro para agências como o Departamento de Segurança Doméstica, que administra muitas das controversas políticas de imigração do governo Trump.

Um ano atrás, um bloqueio de muitas operações federais do governo, que durou o tempo recorde de 35 dias, aconteceu quando o Congresso não aprovou o Orçamento e o financiamento tampão expirou.

