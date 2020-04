Por Thin Lei Win

ROMA (Thomson Reuters Foundation) - Como muitas nações proibiram aglomerações para frear a disseminação do coronavírus, ambientalistas estão comemorando o 50º aniversário do Dia da Terra virtualmente e pedindo ações por meio de aplicativos, seminários online e campanhas digitais.

A iniciativa anual para conscientizar sobre o meio ambiente e inspirar ações que o protejam, realizada todo dia 22 de abril, acontece neste ano em meio a uma crise de saúde que provoca confinamentos inéditos em países de todo o mundo.

Mas organizadores e ambientalistas estão levando adiante os eventos – desta vez com ferramentas digitais de baixa emissão de carbono.

Um deles, o Earth Challenge 2020, é um aplicativo que permite aos usuários tirar fotos e fazer uploads para fornecer dados locais sobre questões ambientais essenciais, como a qualidade do ar ou a poluição de plásticos.

Seus apoiadores – a Earth Day Network, organizadora do Dia da Terra original, o Departamento de Estado dos Estados Unidos e a entidade de pesquisas Wilson Center de Washington – dizem que as informações podem ajudar a criar avaliações atualizadas do estado do meio ambiente ao redor do mundo.

"Um aplicativo por natureza facilita a participação pública", disse Anne Bowser, diretora de inovação do Wilson Center.

Os criadores do aplicativo esperam que nos próximos meses ele possa ser ampliado para ajudar os colaboradores a relatarem populações de insetos e verificar dados de satélites sobre quais lavouras estão sendo cultivadas no planeta para combater melhor a fome, disse ela à Thomson Reuters Foundation.

Observações sobre a qualidade do ar e a segurança alimentar podem ser oferecidas até mesmo dos sofás das casas enquanto a movimentação das pessoas é restringida pela pandemia, disse Bowser.

O isolamento também é uma oportunidade para pessoas com tempo de sobra nas mãos se dedicarem à tarefa muitas vezes adiada de tornar suas finanças climaticamente adequadas, disse Sophie Cowen, coordenadora de mídia da Earth Day Switch.

O site earthddayswitch.org permite que os consumidores britânicos vejam se seu banco e sua fornecedora de energia estão investindo em combustíveis fósseis, cujo uso provoca a maior parte das emissões de efeito estufa que aquecem a Terra.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram