29 de Agosto de 2018

Por Dan Williams

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aproveitou uma visita a um reator nuclear israelense nesta quarta-feira para alertar os inimigos do país de que tem meios de destruí-los, no que parece ser uma referência velada a seu arsenal nuclear.

"Aqueles que ameaçam nos eliminar se colocam em perigo semelhante e, de qualquer forma, não atingirão seu objetivo", disse ele durante uma cerimônia para renomear o complexo, perto da cidade de Dimona, para homenagear o líder falecido Shimon Peres.

As observações de Netanyahu, emitidas por seu gabinete em uma transcrição, foram feitas num momento em que Israel faz lobby para que as potências mundiais sigam os Estados Unidos e encerrem seu acordo de 2015 com o Irã sobre a capacidade nuclear da República Islâmica.

Os israelenses consideram o acordo insuficiente para negar a seus arquiinimigos os meios para finalmente obter uma bomba --algo que Teerã, que é signatário do Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP) de 1970, nega querer.

A reimposição das sanções norte-americanas pressionou a economia iraniana, assustando alguns investidores estrangeiros, enquanto as potências europeias tentam salvar o pacto de 2015. Nesta quarta-feira, o Irã disse que poderia abandonar o acordo.

Desde a Revolução Islâmica de 1979, o Irã tem pregado a destruição de Israel. Apoia a milícia libanesa Hezbollah e o movimento islâmico palestino Hamas. Seu reforço a Damasco durante a guerra civil da Síria é visto pelo governo de Netanyahu como um novo posicionamento iraniano nas fronteiras de Israel.

Israel, que está fora do TNP, não confirma nem nega ter a bomba, uma política de "ambiguidade" de décadas que mantém os vizinhos hostis sob controle, evitando o tipo de provocação pública que pode desencadear disputas armamentistas regionais.

