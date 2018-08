O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 22 de Agosto de 2018 18:36 22. Agosto 2018 - 18:36

(Reuters) - A diocese da Igreja Católica na cidade norte-americana da Pittsburgh informou nesta quarta-feira que retirou o nome do cardeal Donald Wuerl de uma escola de ensino médio depois que um parecer de um grande júri sobre abusos sexuais na igreja revelou que Wuerl transferiu padres acusados de abusarem de crianças, em vez de adotar ações mais firmes.

Antes de seu cargo atual de arcebispo de Washington, Wuerl foi bispo de Pittsburgh de 1988 a 2006. O parecer do grande júri não o acusou de abusar de crianças pessoalmente.

A diocese de Pittsburgh disse em um comunicado que, após a divulgação do parecer, Wuerl pediu que seu nome seja retirado da Escola Católica do Norte Cardeal Wuerl na semana passada, dizendo que não quer ser uma distração. A escola foi rebatizada como Escola Católica do Norte.

Uma investigação de dois anos sobre abusos no Estado da Pensilvânia encontrou indícios de que ao menos 1 mil pessoas, a maioria crianças, foram abusadas sexualmente por cerca de 300 clérigos durante os últimos 70 anos. O parecer disse que o número de vítimas e abusadores pode ser muito mais elevado.

O parecer revelou que Wuerl notificou o Vaticano em 1989 a respeito de vários padres acusados de abusar sexualmente de crianças, mas que ao longo dos anos seguintes aceitou pedidos de transferência de alguns para outras paróquias e de aposentadoria precoce, e em um caso aprovou um empréstimo para ajudar um padre com dívidas pessoais.

(Por Scott Malone, em Boston)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português