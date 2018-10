O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Por Gabriela Baczynska

BRUXELAS (Reuters) - As novas propostas do Reino Unido para evitar longas verificações na fronteira da ilha da Irlanda após o Brexit são "um passo na direção certa" e "tornam possível encontrar um meio-termo", disse uma fonte da União Europeia a par das negociações nesta quinta-feira.

As conversas sobre a separação britânica da UE estão entrando em uma quinzena frenética, cuja meta é produzir um acordo de desfiliação entre Londres e Bruxelas e um esboço dos futuros laços.

"Esse é um passo na direção certa, torna possível chegar a um acordo", disse à Reuters uma fonte da UE próximas às negociações.

Evitar criar complicações na fronteira entre a Irlanda, país-membro do bloco, e a Irlanda do Norte, uma província britânica, na esteira do Brexit é o pomo da discórdia em potencial.

O Reino Unido quer regular a divisa por meio de um acordo amplo a respeito das relações comerciais pós-Brexit com a UE.

Já o bloco diz que uma solução de emergência é necessária para o caso de estas tratativas comerciais mais amplas fracassem ou atrasarem depois que o Reino Unido deixar a UE em março do 2019 e o período de transição para o novo status quo terminar no final de 2020.

Os dois lados estão preparando concessões para a solução emergencial.

