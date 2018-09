O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Por Gina Cherelus

NOVA YORK (Reuters) - A procuradora-geral de Nova York emitiu intimações civis a todas as oito dioceses católicas do Estado norte-americano, parte de uma investigação sobre abusos sexuais, disse uma fonte da segurança nesta quinta-feira.

As intimações são parte de um inquérito civil em andamento do escritório da procuradora-geral, Barbara Underwood, sobre como as dioceses analisaram e possivelmente acobertaram alegações sobre numerosos abusos sexuais de menores de idade, disse a fonte, que pediu para não ser identificada. No mês passado Barbara estava tentando fazer parcerias com procuradores-gerais, as únicas entidades com poder para convocar grandes júris no Estado, para investigar e possivelmente processar indivíduos que cometeram delitos criminosos ainda não prescritos. "O relatório do grande júri da Pensilvânia lançou uma luz sobre atos incrivelmente perturbadores e depravados do clero católico, auxiliado por uma cultura de sigilo e acobertamentos nas dioceses", disse Barbara em um comunicado emitido nesta quinta-feira ao anunciar a investigação em Nova York. A Arquidiocese de Nova York disse em um comunicado que está disposta a trabalhar com a procuradora-geral no inquérito e fornecer qualquer informação disponível. "Não só fornecemos qualquer informação que ele buscam, mas eles também nos notificam quando descobrem uma alegação de abuso, de forma que, mesmo que não possam apresentar queixas criminais, podemos investigar e retirar do ministério qualquer clérigo que tenha uma alegação de abuso crível e comprovada", disse Joseph Zwilling, porta-voz da Arquidiocese de Nova York.

