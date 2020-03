Pessoas fazem fila para serem testadas para o coronavírus, no Queens, Nova York 30/03/2020 REUTERS/Jeenah Moon

(Reuters) - O governador de Nova York, Andrew Cuomo, pediu nesta segunda-feira a profissionais de saúde dos Estados Unidos que viajem para o Estado para ajudar os hospitais a lidar com a disparada nos casos do novo coronavírus, que já matou mais de 1.200 pessoas no Estado.

"Por favor, venham nos ajudar em Nova York agora", disse Cuomo em briefing em um hospital de campanha no centro de convenções Jacob K. Javits, em Manhattan. "Precisamos de ajuda."

Segundo o governador, os casos de coronavírus no Estado de Nova York subiram a 66.487 nesta segunda-feira, ante 59.513 um dia antes, enquanto as mortes em decorrência do Covid-19 chegaram a 1.218, ante 965 na véspera.

Cuomo apelou por unidade e cooperação bipartidária no combate ao vírus. Ele prometeu que trabalhadores da saúde de Nova York retribuirão o favor a outras partes do país que precisarem de ajuda mais adiante.

"Nessa situação, não há Estados vermelhos (republicanos) ou Estados azuis (democratas), e não há perdas vermelhas ou perdas azuis. É vermelho, branco e azul. Esse vírus não discrimina", disse.

O governador afirmou que concorda com o presidente norte-americano, Donald Trump, no sentido de que a luta contra o coronavírus é semelhante a uma guerra, acrescentando: "Então vamos agir dessa forma".

(Reportagem de Nathan Layne em Wilton, Connecticut)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram