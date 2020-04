(Reuters) - O Estado de Nova York registrou o dia com mais mortes devido à pandemia do novo coronavírus, com 731 novas ocorrências, totalizando 5.489 óbitos, apesar de o governador Andrew Cuomo ter dito nesta terça-feira que as hospitalizações parecem ter atingido uma estabilização.

A contagem de 731 mortes em 6 de abril marcou um aumento em relação aos 599 óbitos do dia anterior, afirmou Cuomo em um pronunciamento diário sobre o novo coronavírus.

(Por Nathan Layne em Wilton, Connecticut)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram