O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 26 de Agosto de 2018 16:08 26. Agosto 2018 - 16:08

Por MacDonald Dzirutwe

HARARE (Reuters) - O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, pediu que o Zimbábue se una sob sua presidência, ao fazer o juramento de posse neste domingo, após uma eleição divisiva que, segundo os observadores dos Estados Unidos, colocou as credenciais democráticas do país em dúvida.

O Tribunal Constitucional confirmou Mnangagwa como presidente na sexta-feira, rejeitando um desafio de Nelson Chamisa, o homem a quem ele derrotou na votação de 30 de julho.

Milhares de zimbabuenos e líderes estrangeiros, incluindo Cyril Ramaphosa, da África do Sul, e Paul Kagame, de Ruanda, se reuniram no estádio nacional de Harare para a posse de domingo.

"Eu peço que tenhamos um compromisso coletivo de desenvolver nossa pátria. O que nos une é maior do que o que jamais poderia nos dividir", disse Mnangagwa aos participantes das eleições em seu discurso de posse.

Ele também reafirmou as promessas de campanha, de reviver a fragilizada economia do Zimbábue e liquidar dívidas pendentes com credores estrangeiros, e reiterou que organizaria uma investigação independente sobre uma repressão "lamentável e inaceitável" do exército após a votação em que seis pessoas morreram.

"Agora é a hora de todos nos unirmos como nação e desenvolvermos nossa economia", disse Mnangagwa. Na eleição, Mnangagwa chegou por pouco ao patamar de 50% dos votos de que precisava para evitar um segundo turno.

A votação foi apresentada como um passo crucial para eliminar a reputação de pária que o Zimbábue conquistou com o antecessor de Mnangagwa, Robert Mugabe, e assegurar o financiamento de doadores internacionais.

Mas horas antes da posse de Mnangagwa, o Instituto Republicano Internacional e o Instituto Nacional Democrático disseram que o país carecia de uma "cultura democrática tolerante", na qual os partidos políticos fossem tratados igualmente e que os cidadãos pudessem votar livremente.

A eleição foi maculada por lapsos processuais e seguida pela repressão contra os partidários da oposição, o que lembrou as táticas de segurança que marcaram o governo de Mugabe por 37 anos.

Esses eventos mancharam as promessas que Mnangagwa fez durante a campanha para romper com a corrupção e a má administração que se tornaram endêmicas sob Mugabe, que foi deposto em um golpe em novembro.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português