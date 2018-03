O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

18 de Março de 2018

Por Tatiana Jancarikova

BRATISLAVA (Reuters) - A coalizão no governo da Eslováquia pretende nomear novos ministros nesta semana, disse no domingo Peter Pellegrini, que assumiu o cargo de primeiro-ministro, enquanto o governo tenta sair de uma crise política provocada pelo assassinato de um jornalista.

O primeiro-ministro de longa data, Robert Fico, renunciou na quinta-feira passada, depois que seu partido de esquerda Smer e parceiros da coalizão concordaram em entregar o comando ao seu vice, depois que o assassinato de um jornalista provocou os maiores protestos do país desde a queda do comunismo. O ministro do Interior de Fico também saiu esta semana.

No entanto, a reformulação do governo visando manter a coalizão de três partidos no poder não conseguiu amenizar a insatisfação pública e dezenas de milhares de eslovacos protestaram em todo o país pela terceira sexta-feira consecutiva, exigindo eleições antecipadas.

Os organizadores dos protestos da sexta pedem a nomeação de um ministro do Interior que não seja dos partidos da coalizão para assegurar uma investigação imparcial da morte de Jan Kuciak, de 27 anos, e de sua noiva, que foram mortos em casa no mês passado.

Em uma declaração ao canal privado Markiza TV no domingo, Pellegrini disse que não quer um governo polarizado e não quer um membro de longa data do partido Smer ou uma pessoa com experiência limitada para ser nomeado ministro do Interior.

"Quero informar o presidente sobre os nomes dos ministros amanhã ou terça-feira e quero que o parlamento comece a discutir o programa do novo governo na terça-feira ou na quarta-feira", afirmou Pellegrini.

Segundo um acordo da coalizão entre o partido Smer, o partido húngaro de centro e o partido nacional eslovaco de centro-direita, cada um poderá escolher seus ministros.

Peter Kazimir, do Smer, deverá permanecer como ministro das Finanças.

