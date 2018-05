O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

LOS ANGELES (Reuters) - O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama e sua mulher, Michelle Obama, fecharam um acordo de vários anos com a Netflix para produzir filmes e séries, anunciou nesta segunda-feira o serviço de vídeos por streaming.

Trabalhando com o nome Higher Ground Productions, o casal Obama tem a opção de produzir séries com e sem roteiros, documentários e longa-metragens, disse a Netflix em um comunicado.

O acordo leva a crer em uma atuação pública pós-Casa Branca do casal Obama mais abrangente do que o tradicional.

O contrato com a Netflix, que se orgulha de ter cerca de 125 milhões de assinantes em todo o mundo, dará ao casal uma voz que transcenderá as aparições públicas tradicionais, os livros e os trabalhos de caridade a que ex-presidentes recentes têm recorrido.

"Um dos prazeres simples de nosso tempo no serviço público foi conhecer tantas pessoas fascinantes de todas as ocupações e ajudá-las a compartilhar suas experiências com um público mais amplo", disse Barack Obama em um comunicado.

"É por isso que Michelle e eu estamos tão empolgados por nos associarmos ao Netflix – esperamos cultivar e dar espaço às vozes talentosas, inspiradoras e criativas que conseguem fomentar uma empatia e uma compreensão maiores entre povos e ajudá-las a compartilhar suas histórias com o mundo inteiro", acrescentou no texto.

