PAMPLONA, Espanha (Reuters) - Oito corredores foram hospitalizados, três deles com ferimentos graves, no último dia do festival anual San Fermin, na cidade espanhola de Pamplona, informou a Cruz Vermelha neste domingo.

Todas as manhãs, de 7 a 14 de julho, milhares de pessoas, muitas vestindo camisas brancas tradicionais com lenços vermelhos, alinham-se nas ruas estreitas da cidade medieval para participar da tradição secular de correr com os touros.

Em uma perseguição de 875 metros, meia dúzia de bois especialmente agressivos, são soltos de suas baias ao longo de uma rota sinuosa até a arena de touros da cidade, com algumas pessoas da multidão correndo ao lado, enquanto tentam se esquivar de chifradas e pisadas em disparada.

Os três corredores feridos por touros tiveram lesões na axila, braço e perna, disse um médico à imprensa.

Os touros são mortos em um ringue no final do dia na frente de uma plateia, durante uma tourada.

(Reportagem de Susana Vera)

