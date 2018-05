O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 17 de Maio de 2018 17:44 17. Maio 2018 - 17:44

GENEBRA (Reuters) - A Organização Mundial da Saúde (OMS) convocará seu Comitê de Emergência na sexta-feira para analisar os riscos internacionais de um surto de Ebola na República Democrática do Congo, disse seu porta-voz, Christian Lindmeier, nesta quinta-feira.

O comitê de especialistas decidirá se declara uma "emergência de saúde pública de interesse internacional" que desencadearia um envolvimento global maior, mobilizando pesquisas e recursos, explicou Lindmeier.

Comitês de Emergência foram criados para oferecer aconselhamento em surtos anteriores, como a epidemia de Zika na América Latina em 2016 e o grande surto de Ebola na África Ocidental que matou ao menos 11.300 pessoas em Guiné, Serra Leoa e Libéria entre 2014 e 2016.

O comitê pode aconselhar o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a respeito das ações a serem adotadas pelo Congo e por outros países para tentar impedir a propagação internacional da doença sem interferir indevidamente com o comércio e o transporte.

Tedros receberá ministros da Saúde na assembleia anual da OMS em Genebra na semana que vem, e deve aproveitar a ocasião para coordenar uma reação mundial ao surto.

Diferentemente do grande surto da África Ocidental, quando a OMS demorou meses para convocar um Comitê de Emergência, a entidade está agindo com rapidez para tentar conter a epidemia mais recente do Congo, sua nona, logo no início.

O governo de Kinshasa informou o surto no dia 8 de maio, um dia depois que duas amostras deram resultado positivo para o vírus mortal, e em questão de dias a OMS enviou especialistas, preparando uma "ponte aérea" de helicóptero até o local e planejando uma campanha de vacinação.

(Por Tom Miles e Patient Ligodi)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português