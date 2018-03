O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

GENEBRA (Reuters) - O Escritório de Direitos Humanos da ONU disse nesta quinta-feira que dezenas de pessoas foram torturadas por forças mexicanas no âmbito da investigação sobre o desaparecimento de 43 estudantes em 2014, e pediu um inquérito completo sobre o caso.

"As descobertas do relatório indicam um padrão de cometer, tolerar e ocultar torturas na investigação do caso Ayotzinapa", disse o alto comissário da ONU para direitos humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, em relatório que documentou torturas com base em entrevistas e registros médicos.

O México disse na segunda-feira que havia prendido um suspeito de fazer parte de uma gangue de tráfico de drogas visto como figura-chave no sequestro e massacre dos 43 estudantes. Ativistas dizem que o caso é emblemático da violência generalizada no país.

A missão do México em Genebra disse que o embaixador não estava disponível de imediato para comentar a informação.

(Reportagem de Stephanie Nebehay)

