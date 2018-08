O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 23 de Agosto de 2018 12:27 23. Agosto 2018 - 12:27

Migrantes venezuelanos caminham por estrada do Equador para o Peru 21/08/2018 REUTERS/Andres Rojas

GENEBRA (Reuters) - As agências da ONU para imigração e refugiados pediram, nesta quinta-feira, que países da América Latina facilitem a entrada de venezuelanos que chegam a seus territórios fugindo de dificuldades econômicas e de uma crescente crise política na Venezuela.

As agências expressaram preocupação com as novas exigências de passaporte e para ingresso nas fronteiras adotadas por Equador e Peru, mas elogiaram os países por receber mais de 1,6 milhão de venezuelanos que deixaram a Venezuela desde 2015.

"Permanece crítico que qualquer nova medida continue a permitir que aqueles com necessidade de proteção internacional acessem a segurança e busquem asilo", disse o alto comissário da ONU para refugiados, Filippo Grandi, em comunicado.

