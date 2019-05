CARACAS (Reuters) - A oposição da Venezuela contratou o advogado especializado em dívidas Lee Buchheit para ajudar a reestruturar o déficit de mais de 150 bilhões de dólares do país, sugerindo que poderia adotar uma postura mais dura com relação a investidores que detém títulos inadimplentes.

Buchheit, ex-advogado da Cleary Gottlieb que representou diversas governos em negociações de dívidas com investidores, publicou um artigo acadêmico no ano passado sugerindo caminhos para um futuro governo da Venezuela minimizar o repagamento de dívidas.

A medida vem após quase quatro meses de uma disputa de poder entre o presidente Nicolás Maduro e Juan Guaidó, chefe da Assembleia Nacional controlada pela oposição que invocou a Constituição do país para assumir uma Presidência interina em janeiro, argumentando que a reeleição de Maduro em 2018 era ilegítima.

Guaidó foi reconhecido como líder legítimo da Venezuela por dezenas de países, incluindo os Estados Unidos, que permitiram que seus advogados representassem o país latino em batalhas judiciais com credores. Um tribunal concedeu uma suspensão de ações contra a estatal petrolífera PDVSA por dívidas não pagas devido à crise política na Venezuela.

A tarefa mais imediata para uma possível reestruturação é proteger a Citgo, uma refinaria dos EUA de propriedade da PDVSA. Na semana passada, a oposição fez um pagamento de juros de 71 milhões de dólares sobre títulos fundamentados em ações da Citgo, mas outros credores ainda poderiam tentar tomar a empresa para cobrar dívidas pendentes.

Em outubro, Buchheit coassinou o artigo que argumentava que a Venezuela seria uma candidata a se beneficiar de uma possível ordem executiva norte-americana que protege seus ativos contra a apreensão por parte dos credores. Isso facilitaria uma "solução ordenada" para a mesa de negociações e até mesmo para os devedores relutantes em aceitar perdas em suas participações, escreveu ele.

O Ministério da Informação não respondeu de imediato o pedido por comentários.

Buchheit representará a Venezuela a título pro bono, de acordo com José Ignacio Hernández, que Guaidó denominou procurador especial representando os interesses do país no exterior.

(Reportagem de Deisy Buitrago)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram