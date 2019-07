Por Eloisa Capurro

MONTEVIDÉU (Reuters) - A oposição conservadora do Uruguai registrou uma importante vitória nas primárias presidenciais, em um alerta para a coalizão governista antes das eleições nacionais de outubro à medida que o país tenta retomar o crescimento econômico.

A contagem oficial de votos, divulgada nesta segunda-feira, mostrou o ex-prefeito de Montevidéu Daniel Martínez e o senador Luis Lacalle Pou obtendo as indicações, respectivamente, para a coalizão governista Frente Ampla e para o opositor Partido Nacional -- as duas principais forças a se enfrentarem no pleito deste ano.

O sistema eleitoral do Uruguai permite que os eleitores selecionem um candidato presidencial preferido para cada um dos três principais partidos e um partido preferido. A participação de domingo foi de cerca de 40%.

O tribunal eleitoral do Uruguai disse que, com 99% dos votos contados, a Frente Ampla recebeu 23,6% do total dos votos, enquanto o Partido Nacional ganhou 41,6%. O terceiro principal grupo político, o Partido Colorado, obteve 16,8%.

O pleito presidencial será um teste para o partido governista de centro-esquerda, liderado atualmente por Tabaré Vázquez, que está lutando contra o lento crescimento econômico, sobrecarregado pelos efeitos da seca e das enchentes no crucial setor agrícola.

Martínez, um engenheiro de 62 anos, venceu Carolina Cosse, ex-ministra da Indústria cuja candidatura era apoiada pelo ex-presidente José Mujica. Também competiram o ex-presidente do Banco Central Mario Bergara e o sindicalista Óscar Andrade.

Lacalle Pou, advogado de 44 anos e filho do ex-presidente Luis Alberto Lacalle, enfrentou o senador Jorge Larrañaga e o empresário Juan Sartori, que se juntaram ao partido no final do ano passado e vinham crescendo nas pesquisas.

O Partido Nacional esteve no poder pela última vez em 1990, enquanto a Frente Ampla, uma coalizão de partidos de esquerda, chegou ao poder ao vencer a eleição presidencial em 2004.

Ernesto Talvi, economista de 62 anos que será o candidato do Partido Colorado, é relativamente novato, apesar de ter superado o rival mais experiente Julio María Sanguinetti, advogado de 83 anos que já foi duas vezes presidente.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram