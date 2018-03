O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 25 de Julho de 2017 18:29 25. Julho 2017 - 18:29

CARACAS (Reuters) - Agentes de inteligência venezuelanos prenderem mais dois juízes nomeados para uma Suprema Corte alternativa em desafio ao governo do presidente Nicolás Maduro, informou o Congresso da Venezuela, controlado pela oposição, nesta terça-feira.

Jesus Rojas e Zuleima González foram detidos no Estado de Anzoategu, após a prisão no fim de semana de Angel Zerpa em Caracas, de acordo com a Assembleia Nacional.

Zerpa também fora nomeado para o tribunal alternativo.

(Por Andrew Cawthorne)

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form formulário para solicitar a newsletter Assine a newsletter da swissinfo.ch e receba diretamente os nossos melhores artigos.