Exemplar do Orçamento do governo Trump é entregue no Capitólio 11/03/2019 REUTERS/Kevin Lamarque

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta segunda-feira ao Congresso que reduza os custos com ajuda ao exterior e aumente os gastos com os militares e para um muro que quer construir na fronteira com o México, disse um funcionário do governo a repórteres.

O orçamento elevaria os gastos com defesa em 4 por cento, para 750 bilhões de dólares, afirmou a autoridade sob anonimato, enquanto reduziria a ajuda externa em 13 bilhões de dólares. Ao longo de uma década, o projeto cortaria 1,9 trilhão de dólares de gastos obrigatórios por meio de reformas propostas, disse.

Neuer Inhalt Horizontal Line